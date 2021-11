Wielkie święto badmintona w Polsce. Ponad pięciuset uczestników!

Badmintonowy Maraton, organizowany przez Fundację Aktywni dla Polski, odbył się już po raz drugi. Turniej w Józefosławiu pod Warszawą cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Liczba uczestników oraz widzów przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W rywalizacji wzięło udział niemal 400 miłośników badmintona. Klub LAVO przez cały czas trwania zabawy pękał w szwach, a choć zmagania miały trwać do 21, nikomu nie przeszkadzał fakt, że przeciągnęły się prawie do północy. Zacięta walka o zwycięstwo nie była tego dnia jedyną atrakcją. Zainteresowani mogli wziąć udział w badmintonowych warsztatach oraz przyjrzeć się grom pokazowym najlepszych polskich specjalistów w tej dyscyplinie sportu.

Wśród gwiazd maratonu znajdował się Bartłomiej Mróz, paraolimpijczyk z Tokio. – Była to ogromna impreza, która cieszyła się zainteresowaniem nie tylko tych najmłodszych pasjonatów badmintona, ale też tych najstarszych – opowiedział o swoich wrażeniach. – Były tam całe rodziny, można było zobaczyć dziadków z wnukami. Na tym evencie osoby niepełnoprawne też miały swoją dużą część. Klub LAVO to duży obiekt, ma duże możliwości, jeśli chodzi o liczbę kortów. Wszyscy mają tu blisko, to dogodne miejsce, bardzo przyjazne sporym imprezom – uważa Mróz.