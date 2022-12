Wielkie święto polskiego tenisa stołowego! Świetny turniej w Głubczycach na Opolszczyźnie

Uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych, a także w kategorii osób z niepełnosprawnościami „Bez barier” oraz w kategorii open. Najlepsi przy stołach byli: Paweł Ślosarczyk (kategoria open), Dawid Stania (kategoria 9-10), Michał Kapij (kategoria 11-12), Daniel Stania (kategoria 13-14), Paweł Ślosarczyk (kategoria 15-16), Seweryn Gisal (kategoria 17-18) oraz Marcin Spyra (kategoria osób z niepełnosprawnościami).

– Rozgrywki stały naprawdę na wysokim poziomie. Wyróżniającym się zawodnikiem był Marcin Spyra, który przyjechał z Ostrowca Świętokrzyskiego, który w kategorii „Bez barier” zajął pierwsze miejsce, a w rozgrywkach kategorii open zajął wysokie piąte miejsce, ulegając w ćwierćfinale późniejszemu zwycięzcy rozgrywek Pawłowi Ślosarczykowi – mówi Jędrzej Stęszewski, prezes Stowarzyszenia Wczoraj, Dzisiaj, Jutro, które było organizatorem turnieju.

Impreza odbyła się w największej hali sportowej w Głubczycach, która została przekształcona w profesjonalną arenę pingpongową. Zawodnicy rywalizowali na szesnastu stołach do tenisa stołowego, a pola gry były od siebie oddzielone obrandowanymi płotkami, tak, jak na dużych turniejach. Chcieliśmy, by dzieciaki czuły się jak profesjonalni zawodnicy i słuchając tego, co mówili wiemy, że nam się to udało – mówi Ernest Krajewski, koordynator wydarzenia. Organizatorzy planują organizację takich turniejów także w kolejnych latach.

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i vouchery na zakup sprzętu sportowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali bogate pakiety startowe, w których znalazły się m.in. zdrowe przekąski i napoje oraz pamiątkowe medale. Organizacja imprezy została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.