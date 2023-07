Wielkie zamówienie w Toruniu. Setki wojskowych ciężarówek zyskają nowe życie

Praca na cztery lata

„Postępowanie przeprowadzonego postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem podpisał z firmą Autobox Sp. Z o.o. Sp. J. cztery umowy na modernizację samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności Star 266 do wersji Star 266M2 wraz z dostosowaniem warsztatów służb technicznych na łączną kwotę zamówienia 406 974 850,00 zł” – odpowiedziała nam kancelaria 12 Oddziału. „Powyższe umowy są umowami wieloletnimi, a okres ich realizacji wynosi 4 lata”.

Mniej hałaśliwy, bardziej efektywny

Modernizacja Star 266 do wersji Stara 266M2 w roku 2023 jest kontynuacją procesu modernizacji tego pojazdu z lat poprzednich. Zmieniana jest jednostka napędowa wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów co – według zapewnień wojskowych - zdecydowanie poprawia właściwości trakcyjne, zmniejszenie zużycia paliwa, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji.