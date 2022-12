Wielkie zawody dla młodych pływaków w Warszawie. To ostatnia odsłona Otylia Swim Cup w 2022 roku

W imprezie wystartować mogą zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi, a wśród uczestników znajdą się także zawodnicy z sześciu klubów ukraińskich. – Tym razem będziemy w Warszawie, gdzie przeprowadzimy zawody na pływalni dwudziestopięciometrowej. Cieszę się z faktu, że po raz pierwszy będziemy organizować Otylia Swim Cup w Warszawie. A właśnie ze względu na to, że zawody odbędą się na krótkiej pływalni, to do listy konkurencji wprowadziliśmy sto metrów stylem zmiennym – mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza polska pływaczka w historii, której fundacja organizuje Otylia Swim Cup.

Zawodnicy będą rywalizować w sześciu kategoriach wiekowych: rocznik 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, oraz 2008-2007. Do rozdania jest ponad sto kompletów medali. – Otylia Swim Cup to zawody, które zawsze mają wyjątkową atmosferę, a dzieci uczą się u nas rywalizacji poprzez sport i zasad fair play. Wiadomo, że dzieciaki walczą o jak najlepsze rezultaty, ale jednocześnie pozwalamy sobie na trochę więcej, robimy taki trochę dzień dziecka. Dzięki naszemu sponsorowi, marce Koral, mamy dla uczestników zawodów lodówki pełne lodów. Oprócz tego dzieciaki otrzymają bogate pakiety startowe – dodaje Otylia Jędrzejczak. Bogate pakiety Fundacja Otylii Jędrzejczak przygotowała wraz ze swoimi partnerami, m.in. firmami HMS, AquaWave, CityMotors Gdańsk i Alexander.

Zawody Otylia Swim Cup odbędą się w sobotę i niedzielę na pływalni CSR WUM przy ul. Księcia Trojdena 2C w Warszawie. W sobotę zawodnicy rywalizować będą w godz. 13-16, a dzień później 9-16. Organizację imprezy dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.