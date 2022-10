Wielkie zawody pływackie dla dzieci od Otylii Jędrzejczak w Opolu

Młodzi pływacy będą rywalizować przez dwa dni na opolskiej pięćdziesięciometrowej pływalni. Zawody z cyklu Otylia Swim Cup odbędą się w Opolu po raz pierwszy – wcześniej młodzi pływacy startowali m.in. w Szczecinie, Lublinie, Gliwicach, Dębicy, Elblągu, czy Gdańsku.

– Wracamy do Opola, gdzie byliśmy kilka lat temu z projektem Otylia Swim Tour. Teraz w Opolu odbędzie się Otylia Swim Cup, czyli zawody dla dzieciaków. To cudowny, bardzo wdzięczny projekt, w trakcie którego dzieci uczą się rywalizacji poprzez sport i zasad fair play. Wiadomo, że dzieciaki walczą o jak najlepsze rezultaty, ale jednocześnie pozwalamy sobie na trochę więcej, robimy taki trochę dzień dziecka. Dzięki naszemu sponsorowi, marce Koral, mamy dla uczestników zawodów lodówki pełne lodów. Oprócz tego dzieciaki otrzymają bogate pakiety, bo zależy nam, by zapamiętały te zawody. I oni o nich pamiętają i lubią do nas wracać – mówi Otylia Jędrzejczak. Bogate pakiety Fundacja Otylii Jędrzejczak przygotowała wraz ze swoimi partnerami, m.in. firmami HMS, AquaWave, CityMotors Gdańsk i Alexander.