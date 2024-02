Wielkopostne drogi krzyżowe na Kalwarii Pakoskiej. Wierni modlą się niosąc krzyż pokutny

Do udziału w kalwaryjskich drogach krzyżowych zapraszają pakoscy franciszkanie. W każdy piątek wielkiego postu odbywają się dwie drogi krzyżowe. Pierwsza o godz. 9, a druga, ze szczególnym udziałem dzieci i młodzieży, o godz. 16. Wierni wyruszają spod kaplicy Pałac Piłata, by ostatecznie dotrzeć pod kaplicę Grób Pański. Pod drodze niosą duży pokutny krzyż oraz modlą się i śpiewają pieśni w oparciu o "Modlitewnik Kalwaryjski", który spisany został ok. 300 lat temu.

Drogę Krzyżową o godz. 9 kończy msza św. z kazaniem w Kościele Ukrzyżowania na Wzgórzu Kalwaryjskim. Z kolei na zakończenie popołudniowej drogi krzyżowej, o godz. 17 w Kościele Ukrzyżowania odbywa się adoracja relikwii Krzyża Świętego.