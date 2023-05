Wiemy do kogo należą pieniądze z komunii i innych prezentów dziecka. Tak mówi prawo rodzinne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy to akt normatywny będący podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulujący stosunki rodzinne. To właśnie tam znajdziemy wszystkie prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny.

Pieniądze jakie otrzymało dziecko w ramach prezentu należy do dziecka. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to rodzice sprawują nad nimi zarząd do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Przeczytaj również:Tych rzeczy nie może robić osoba nieletnia. Na liście między innymi duże zakupy!

Podsumowując kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że rodzice, jako prawni opiekunowie, jedynie zarządzają majątkami swoich pociech.

Zarządzanie to jednak nie to samo, co posiadanie. Jeśli rodzice wydaliby spore sumy pieniądze niezgodnie z wolą dziecka, jest to przywłaszczenie.