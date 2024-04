Wiemy, kim jest Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". "Jestem odważnym człowiekiem"

Tadeusz z "Sanatorium miłości 11" mieszka sam

Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań…

Gdzie pracował Tadeusz z "Sanatorium miłości"?

Aktualnie Tadeusz z Krzyżanowic (Śląskie) przebywa na emeryturze. W młodości pracował w kopalni, gdzie był górnikiem strzałowym. To on przygotowywał materiały wybuchowe i przeprowadzał procedurę kruszenia przewidzianej do urobienia skały.

Z żoną pobrali się bardzo wcześnie. On już wtedy pracował w kopalni, a żona przygotowywała się do matury. Razem wychowywali jednego syna.