Wiemy, kim jest Teodozja z "Sanatorium miłości 6". Najważniejsza dla niej jest rodzina

Teodozja z Krosna w "Sanatorium miłości 6"

Teodozja z "Sanatorium miłości 6" wolny czas lubi spędzać w podróży. Nie lubi ich planować, tylko działać spontanicznie. Zafascynowała się zielarstwem. Często odwiedza więc łąki i zrywa zioła, a następnie przygotowuje z nich kosmetyki oraz herbatki ekologiczne. Świetnie się czuje w kuchni. Podobno najlepiej przyrządza tiramisu. Znajomi zachwalają jej deser. Marzy o przeprowadzce do Hiszpanii . Bardzo odpowiada jej śródziemnomorski klimat.

Mężczyźni w życiu Teodozji z "Sanatorium miłości"

Drugiego męża kochała bezgranicznie. Była w nim zakochana. Do dziś wspomina go ze łzami w oczach. Niestety mężczyzna jej życia zmarł nagle na udar. Teodozja wdową jest od 4 lat.

Dlaczego Teodozja zdecydowała się na udział w programie "Sanatorium miłości"?

Najważniejsza dla Teodozji jest rodzina:

córka,

syn

i wnuczek.

Nie widują się zbyt często, ale niemal codziennie rozmawiają przez telefon.

Teodozja nie ukrywa, że po śmierci męża źle znosiła samotność. Tęskniła za wspólnym śniadaniem, wspólnym spacerem i wspólnymi wyjazdami. Z pewnością byłoby jej jeszcze trudniej, gdyby nie przyjaciółka - Musia.

Wierzy, że jeszcze spotka w swoim życiu prawdziwą miłość. Dlatego zgłosiła się do programu "Sanatorium miłości". Liczy na to, że będzie to jej przygoda życia.