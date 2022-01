"Wierzymy, że Rosjanie nie chcą koszmarnych podziałów" - podpisali apel w obronie Memoriału

Memoriał przywracał również prawdę o Katyniu

„Jako sąsiedzi, ale przede wszystkim ofiary prześladowań sowieckich, które w XX w. w tak okrutny sposób dotknęły Polaków, z głęboką uwagą śledziliśmy przemiany w Rosji, począwszy od 1991 r. W oczywisty sposób nasze zainteresowanie budziło Stowarzyszenie Memoriał, które było zapowiedzią i dowodem demokratyzacji życia w Rosji postsowieckiej. I które składało się na jego tkankę obywatelską” - przypominają sygnatariusze pisma, zwracając uwagę, że rosyjska organizacja przywracała pamięć o ofiarach zbrodni stalinowskich i oddawała cześć zamordowanym, zaginionym i prześladowanym w okresie komunizmu. To właśnie jej działania pomogły w odkryciu prawdy o takich symbolach polskich kaźni jak Katyń, Charków, Twer, Sybir, Kołyma, Workuta, Kazachstan, a dzięki odwadze i ogromnej pracy wielu Rosjan, zaangażowanych przez minione trzy dekady w prace Stowarzyszenia, można było godnie pożegnać ofiary, na co rodziny czekało 60 lat.

Osobistości, które podpisały się pod apelem zwracają uwagę, że „proces odkrywania ponurej przeszłości nie jest zakończony, wszak lista tych, którym zadano śmierć, a dodatkowo skazano na śmierć cywilną, jest długa i nadal otwarta. Tymczasem nieoczekiwanie rząd rosyjski godzi w tak bardzo potrzebną, zasłużoną i ważną organizację, a tym samym zamyka ścieżki do prawdy. Praktycznie zamrożono pracę Komisji do Spraw Trudnych w stosunkach między oboma naszymi krajami”.

Wróciła zimna wojna przeciwko ofiarom

Decyzję władz Rosji sygnatariusze określają jako „zimną wojnę wydaną ofiarom terroru i ich bliskim, a tym samym wznieca zarzewia wrogości i nienawiści. Nie chcemy tego! Przestrzegał przed tym, jako przed słabością, kapelan „Solidarności“ bł. ks. Jerzy Popiełuszko - ofiara terroru komunistycznego. Z pewnością uniknąłby tego prof. Andriej Sacharow. Wierzymy, że obywatele Rosji również nie chcą powrotu do koszmarnych podziałów, jakie przez długie lata dzieliły Europę”.

Pod apelem, znalazły się również podpisy m.in. Stefana Pastuszewskiego i Ryszarda Antkowiaka z Bydgoszczy oraz torunian – Jana Wyrowińskiego, Antoniego Mężydły oraz Stanisława Śmigla. Podpisali go również związani z Gazetą Pomorską – Hanna Sowińska i Gerard Lewandowski.

"Proces odkrywania ponurej przeszłości nie jest zakończony, wszak lista tych, którym zadano śmierć, a dodatkowo skazano na śmierć cywilną, jest długa i nadal otwarta" Tomasz Bolt

- Jestem z wykształcenia historykiem, a o wywózkach Polaków na Syberię i do Kazachstanu pisałam dziesiątki razy, a mój mąż jest bratankiem ofiary zbrodni katyńskiej, więc gdy pan Jan Rulewski zwrócił się do mnie, podpisałam apel bez chwili zastanowienia – mówi red. Hanna Sowińska. - To, co memoriał zrobił dla Polaków, dla upamiętnienia i odtajnienia prawdy, jest ogromnym dziełem. Nie wspominam oczywiście ogromu pracy, jaki wykonał Memoriał dla Rosjan. Mamy moralny obowiązek wystąpić w obronie tego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że odezwą się również Czesi i Węgrzy i inne narody, których dramatyczną historię upamiętniał Memoriał. To stowarzyszenie było poważną instytucją, która prowadziła wielką bibliotekę, indeks represjonowanych… Niestety, dzieją się straszne rzeczy i historia zatacza koło.