Wieś kontra miasto. "Myślisz, że rolnik tylko wywala gnój w gumofilcach?" [komentarze]

Pan Marcin dodaje: - Najgorsze, że wieś nie jest chroniona przed wykupem przez miastowych cwaniaczków i przekształcaniem na działki. Albo wykupowaniem przez pseudobiznesmenów, którzy lokują na wsi swój kapitał. Myślę, że to jest największą bolączką wsi.

- Wydaje mi się że, najbardziej winny jest brak zrozumienia w narodzie i rzetelnej informacji. Ludzie z miasta nie mają pojęcia o tym jak wygląda obecnie rolnictwo. Dla nich to programy Rolnik Szuka Żony czy Damy i Wieśniaczki. Rolnik chodzi w gumofilcach, wywala gnój i jeździ Ursusem. Mieszkaniec miasta widzi jedynie dopłaty z UE, pomoc rządową i blokady - dzieli się spostrzeżeniami pan Jan.

W jednej z najpopularniejszych grup rolniczych na Facebooku pojawiło się pytanie pana Jana, które dotyczy mieszkańców miast. Konflikt na linii miasto - wieś, to faktyczny problem czy sztucznie podsycane niesnaski?

Pan Jan sprawiedliwie podkreśla: - Rolników cwaniaków też nie brakuje - ojcowie powykupywali PGR-y/ SKR-y, bo mieli dojścia. Teraz syn ma setki krów i przedsiębiorstwa rolne. Z kolei rolnicy nie kumają jak to żyć w mieście. Za wszystko przepłacać, gonić za groszem i żyć za średnią krajową. Jakby rolnikowi powiedzieć, że ma się utrzymać za 6 tys. zł brutto czyli jakieś 4 tysiące zł na rękę, to by parsknął śmiechem. Rolnicy wiecznie płaczą, że nieurodzaj że trzeba dotować produkcje, że susza. W mieście jak zamkną zakład pracy, nikt Ci dopłat nie da.