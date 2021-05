Wilki Krosno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Kuriozalny wyścig, błąd taktyczny i przegrany mecz

W rywalizacji juniorów niespodzianka - przez trzy okrążenia prowadził Nikodem Bartoch, a trzeci jechał Mateusz Błażykowski . Ten drugi dopiero co wrócił na tor po kontuzji i w swoim pierwszym biegu zaliczył upadek , nie atakowany przez nikogo. Sędzia przerwał bieg, wykluczył sprawcę z powtórki. W niej, Bartoch znów wystrzelił spod taśmy i uciekł rywalom . Abramczyk Polonia wygrała ten bieg 3:2, bo tym razem do mety nie dojechał Aleks Rydlewski (defekt motocykla).

Abramczyk Polonia zaczęła pechowo - przegrała 1. bieg 2:4, bo Wadim Tarasenko przegrał z Patrykiem Wojdyło (rekord toru), a David Bellego z Tobiaszem Musielakiem. Gdy zawodnicy zjechali do parkingu, sędzia poinformował o wykluczeniu Tarasenki - w motocyklu Rosjanina nie było deflektora. A to oznaczało podwójną przegraną .

Wreszcie też na miarę oczekiwań pojechał Grzegorz Zengota, który z Andreasem Lyagerem (5:1) wyprowadzili drużynę na prowadzenie w meczu.

Bydgoska ekipa miała okazję wygrać i kolejny bieg, ale ten miał kuriozalny przebieg. O zwycięstwo walczyli debiutujący w Polonii Jewgienij Sajdullin z Mateuszem Szczepaniakiem, a Błażykowksi jechał przed Rydlewskim.

Najpierw Rydlewski zrezygnował z jazdy, chwilę później posłuszeństwa odmówił motocykl Sajdulina, a niemal w tym samym momencie przewrócił się Błażykowski. Widząc co się dzieje Rydlewski, który nie zjechał jeszcze z toru, ponownie ruszył do mety, zdobywając dwa punkty. Po jedno oczko z motocyklem do mety pobiegł Sajdulin.