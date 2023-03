Wkrótce drzwi otwarte w "mundurówce" w Chełmnie. Uczniowie tej szkoły podglądali pracę w lokalnych firmach. Zdjęcia

Uczniowie kl. II technik logistyk szkoły Technicznej BZDZ w Chełmnie, pod opieką nauczyciela Michała Stachewicza, odwiedzili firmę FAM-Technika Odlewnicza. Spotkanie otworzył Grzegorz Wróblewski. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa, uczniowie weszli na zakład produkcyjny. Tam poznali proces odlewania - od materiału, poprzez topienie, odlewanie i obróbkę ścierną. Porównywano detale z różnych stopów, przedstawiając różnice w wadze i rodzaju materiałów. Młodzież zobaczyła, jak wygląda proces montażu i magazynowania. Odwiedziny w Odlewni to też okazja, by zobaczyć malarnię, galwanizernie, maszyny do obróbki CNC, odlewnie aluminium i narzędziownie.

- Cieszymy się, że coraz częściej młodzi ludzie chcą odwiedzać i poznawać funkcjonowanie zakładu produkcyjnego. Mamy nadzieję, że niedługo nasi goście wrócą do FAM-u na praktyki i staże - informuje Sylwia Szczawińska, specjalista ds. komunikacji marketingowej FAM. - Technika Odlewnicza to jedyna firma w Polsce, która jest producentem i wykonawcą najwyższej jakości odlewów z cynku, aluminium, magnezu i wtrysków z tworzyw sztucznych. Od kilku lat prężnie rozwijamy się w sektorze automotive - jesteśmy poddostawcami dla wielu znanych marek samochodowych, tj. Mercedes, BMW, VW, Ford, Nissan, Land Rover, Fiat. Stawiamy na rozwój, wdrażamy nowoczesne technologie i dbamy o jakość na każdym etapie procesu produkcyjnego.