Wkrótce polecimy częściej Rynairem z Bydgoszczy do Dublina [dni tygodnia, godziny odlotów]

Choć sezon letni 2021 w pełni, to przewoźnicy już kończą prace nad budową siatki połączeń w sezonie zimowym – ten rozpoczyna się w ostatnią niedzielę października. Ryanair poinformował, że wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego zwiększy częstotliwość lotów do Dublina. Do stolicy Irlandii samolot z Portu Lotniczego Bydgoszcz odleci trzy razy w tygodniu – we wtorki o godzinie 22.05, w czwartki o godzinie 13.45 oraz w niedziele o godzinie 13.30.