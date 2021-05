Od 1 czerwca Ryanair wznawia loty z Portu Lotniczego Bydgoszcz. Gdzie polecimy? [siatka połączeń, ceny biletów]

Od początku czerwca z Portu Lotniczego Bydgoszcz samoloty Ryanair startować będą cztery dni w tygodniu:

- Dodatkowo przypominamy, że cały czas mieszkańcy Kujaw i Pomorza mogą korzystać z połączenia PLL LOT między Bydgoszczą, a Warszawą. Loty do stolicy odbywają się trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki i soboty. Wyloty z Bydgoszczy o 5.35 i przylot do Warszawy o 6.25. Rejs powrotny wylatuje z Warszawy o 22.55 i ląduje w Bydgoszczy o 23.45. Rozkład lotów przygotowany jest w taki sposób, by podróżujący mogli szybko przesiąść się na pokład innego samolotu i dalej z regionu, wyruszyć w świat - informuje Mateusz Dul, specjalista ds. PR w Porcie Lotniczym Bydgoszcz.