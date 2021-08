Władysław Frasyniuk nazwał żołnierzy pilnujących uchodźców na granicy watahą psów

- Słabość powoduje agresję, to jest taka pusta demonstracja siły dla ludzi słabych. Szczerze powiedziawszy, to jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo tłum tchórzy jest potwornie niebezpieczny, zadepcze każdego na swojej drodze - mówił Frasyniuk pytany o funkcjonariuszy, którzy nikogo nie dopuszczają do uciekinierów na granicy polsko-białoruskiej. - Patrzę też z niepokojem na tę arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze mówiąc, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami, bo ja mam wrażenie, że to jest wataha - powiedział. - Wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania.

Tomasz Lenz, poseł KO uważa, że sprawa uchodźców i poszanowania praw człowieka to jedno, a ocena działań Wojsk Ochrony Pogranicza to drugie. - Frasyniuk przesadził, ale pamiętajmy, że odniósł się do tych konkretnych żołnierzy, a nie całego Wojska Polskiego – mówi poseł Lenz. - Z Frasyniukiem jest tak, że jak tylko pojawia się w TV, to później przez tydzień jest afera. Słynie z mocnych wypowiedzi. Zwróciłbym uwagę na to, że żołnierze na granicy mają broń, więc po tym tylko możemy poznać, że są żołnierzami. Ale nie mają pagonów ani naszywek z imieniem i nazwiskiem oraz stopniem i jednostką, jaką reprezentują. Przypomina to trochę sytuację wojsk na Krymie, kiedy ludzie mówili, że „zielone ludziki” zajmują Krym, a nikt nie wiedział, jaka to jest armia. Wielu Polaków negatywnie reaguje na los uchodźców przetrzymywanych w krzakach bez pomocy medycznej. Nawet Episkopat Polski wyraził się jasno, że tak się nie godzi. Ze strony ministra Błaszczaka słyszymy o pożytecznych idiotach, którzy wpisują się w politykę Łukaszenki, ale to są tylko słowa. My jednak widzimy dramat ludzi uciekających przed nędzą i prześladowaniami, a z drugiej strony wojsko, które ich pilnuje. Stąd pewnie Frasyniuk powiedział ostro, co o tym myśli, kiedy ci konkretni żołnierze nie dopuszczają lekarzy do tych nieszczęśników. Na pewno nie obraził całego wojska.