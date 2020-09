Władza nie zapomniała o sędziach. Mogą spodziewać się dyscyplinarek

- Holenderski sąd kwestionując przestrzeganie praworządności w Polsce odmawia wydania osoby podejrzewanej o przemyt narkotyków. To kolejny podobny przypadek.

- Mieliśmy też zresztą już kolejny przykład na czym polega upolitycznienie sądów w Polsce. To historia czteroletniej dziewczynki wobec której Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o wydaniu dziecka do Belgii. Sprawa, mimo że zakończona prawomocnym orzeczeniem, została jednak wstrzymana przez interwencję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, który skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Ta sprawa na pewno odbije się głośnym echem w Europie.

- Odnośnie problemu praworządności w szerszym ujęciu, padały komentarze, że w Polsce zapanuje chaos, prawna dychotomia. Świat się jednak nie zawalił?

- Na „zachodzie”, w krajach Unii Europejskiej coraz częściej będzie można zauważać wzrastający brak zaufania do polskich sądów. To niepokojące, ponieważ – jeżeli polskie władze nie podejmą żadnych zdecydowanych działań, by to zmienić, by odzyskać utracone zaufanie - to zostaniemy wykluczeni z systemu prawnego Unii Europejskiej. A to już będzie owocowało konkretnymi problemami dotyczącymi życia, działalności, np. polskich przedsiębiorców. Jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy Polacy będą chcieli egzekwować swoje prawa, dochodzić roszczeń wobec zagranicznych podmiotów, to w wyniku podważania niezawisłości polskich sądów przez instytucje unijne droga dochodzenia sprawiedliwości dla nich wydłuży się. To mogą być też kłopoty dla polskich turystów, którzy będą chcieli dochodzić odszkodowań od zagranicznych linii lotniczych czy polskiego rodzica, który przed polskim sądem uzyskał korzystne dla siebie orzeczenia w sprawie opieki nad dzieckiem. Może się okazać, że będą zmuszeni wytoczyć dodatkowy proces przed sądem zagranicznym, wobec którego podmioty Unii Europejskiej nie formułują zastrzeżeń co do reguł niezależności sędziowskiej.