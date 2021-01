Władze Grudziądza przekonują: - Spichlerz 57 będzie przyjazny niepełnosprawnym i organizacjom społecznym

Przy ul. Celulozowej we Włocławku trwa budowa czterech bloków wielorodzinnych. Jak przebiegają prace?

Przy ul. Celulozowej we Włocławku trwa budowa mieszkań pod wynajem. Powstaną tam cztery bloki, w których łącznie będzie 288 lokali mieszkalnych. Jest aż 760 chętnych na wynajęcie mieszkań w tej lokalizacji. Nabór wniosków trwał do 29 maja ubiegłego roku. Prace budowlane mają zakończyć się do 30 czerwca 2020 roku. Co udało się zrobić do tej pory?