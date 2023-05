Włocławek. Policjanci odwiedzili tytoniową dziuplę na osiedlu Południe

"Policjanci z Włocławka w czasie służby otrzymali informację, że w jednym z lokali handlowych na osiedlu Południe mogą znajdować się nielegalne wyroby tytoniowe - informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku. - Kiedy weszli do pomieszczeń ujawnili 28 kartonów z krajanką tytoniową i papierosami bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Po przewiezieniu do komendy okazało się, że mundurowi zabezpieczyli 20 kilogramów krajanki tytoniowej i 1700 sztuk papierosów".