Włocławianin podmienił towar w sklepie. Grozi mu nawet 8 lat więzienia

- Mundurowi ustalili, że 39-latek przyjechał do sklepu z zamiarem zakupu narzędzi budowlanych, jednak sprzedawany tam zestaw narzędzi nie do końca spełniał jego oczekiwania. Postanowił więc, że skompletuje go po swojemu. Wyjął z zestawu element, którego nie chciał kupować i zamienił go na inny, sprzedawany oddzielnie. Klient nie przypuszczał, że z powodu podmiany dłuta wartości kilkudziesięciu złotych czekają go tak poważne problemy. Jego poczynania bacznie obserwowała ochrona marketu, która następnie ujęła mężczyznę i wezwała na miejsce policyjny patrol