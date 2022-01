Włocławski MOPR wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów

Od 31 stycznia 2022 r. obowiązywać będą ograniczenia w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, dotyczące m.in. obsługi interesantów.

Główna zmiana w stosunku do dotychczasowych procedur polega na ograniczeniu liczby interesantów, którzy mogą być obsługiwani jednocześnie. W budynku głównym ośrodka przy ulicy Ogniowej może to być maksymalnie 14 osób (tyle jest stanowisk obsługi). Natomiast w osiedlowych sekcjach pomocy społecznej Śródmieście, Zazamcze, Wschód, Południe może być obecny jeden interesant w tym samym czasie. W punkcie wypłaty zasiłków przy ul. Związków Zawodowych mogą być obsługiwane trzy osoby jednocześnie. Te zasady będą obowiązywać przez miesiąc, do końca lutego 2022 r.