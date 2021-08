Włókniarz Częstochowa wziął zwycięstwo, Apator Toruń weźmie Drabika?

Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń 58:32

Włókniarz: Woryna 13 (2,3,2,3,3), Smektała 7 (3,1,3,0,0), Lindgren 13 (3,3,3,3,1), Jeppesen 0 (0,0), Madsen 14 (3,3,3,2,3), Świdnicki 6 (3,2,0,1), Miśkowiak 5 (2,1,1,1)

Apator: J. Holder 6 (1,0,1,2,2), Ch. Holder 7 (2,2,1,0,2,0), Przedpełski z/z, Miedziński 5 (0,w,2,2,0,1), Marciniec (-,-,-,-), Lewandowski (1,1,0), Żupiński 0 (0,0,0), Lambert 11 (1,1,2,2,3,2).

Dla obu drużyn ten mecz nie miał już wielkiego znaczenia. Włókniarz w poprzedniej kolejce stracił szansę na play off, torunianom tylko jakiś nadzwyczajny kataklizm mógłby zagrozić spadkiem. W obu klubach już myślą o kolejny sezonie i w obu może dość do sporych zmian. Zresztą są na rynku zawodnicy, o których starają się Apator i Włókniarz. To przede wszystkim Maksym Drabik, który wraca na tor po dyskwalifikacji za doping. Torunianie mają także chrapkę dla Jakuba Miśkowiaka, który w barwach Włókniarza jest w tym sezonie najlepszym juniorem PGE Ekstraligi. W obu klubach zapowiada się na gorący sezon transferowy, bo w obu marzą o finale w przyszłym roku.