Wniosek o 800 plus złóż do końca kwietnia, by zachować ciągłość spłaty. Takie są zasady 800 plus

165 tys. rodziców z regionu już złożyło wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. By zachować ciągłość wypłat, trzeba zdążyć do 30 kwietnia. Kto zmienił konto, musi złożyć nowy wniosek.

31 maja br. kończy się aktualnie obowiązujący okres wypłat 800 plus. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trzeba złożyć do ZUS-u wniosek. Wielu rodziców- ponad 62 proc. - dopełniła już tej formalności. W całym kraju do ZUS-u wpłynęło blisko 3,3 mln wniosków o 800 plus dotyczących ponad 5,1 mln dzieci. - W województwie kujawsko-pomorskim takich wniosków złożono 165,7 tys. Najwięcej w Bydgoszczy - 25 984, Toruniu - 15 634, powiecie bydgoskim - 12 478, inowrocławskim - 12 089 oraz toruńskim - 10 074. Natomiast najmniej wniosków wpłynęło w powiatach: wąbrzeskim - 2742, radziejowskim - 2835, sępoleńskim - 3258 oraz rypińskim - 3382 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Później wniosek, to później wypłata

Formularze składane są wyłącznie elektronicznie. W całym kraju najwięcej wniosków wpłynęło za pośrednictwem bankowości elektronicznej - ponad 1,9 mln, przez PUE ZUS- niemal 1,2 mln czy aplikację m-ZUS- 102,9 tys., najmniej przez portal Emp@tia – 57 tys.

Wniosek o dalszą wypłatę 800 plus warto złożyć końca kwietnia. Pozwoli to zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu. Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu - do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się w ciągu dwóch miesięcy i to już bez wyrównania za czerwiec. Świadczenie ZUS wypłaci tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

- Rodzice, którzy składają wniosek na nowo narodzone dziecko w kwietniu mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, czyli ten trwający do 31 maja 2024 roku i na okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku - podpowiada Krystyna Michałek.

Nowe konto, to trzeba złożyć nowy wniosek

Ważna informacja dla rodziców, którzy pobierają świadczenie wychowawcze, czyli 800 plus i zmienili rachunek bankowy. Muszą złożyć do ZUS nowy wniosek o świadczenie. Nowy wniosek dotyczy zarówno obecnego okresu świadczeniowego 2023/2024, jak i nowego 2024/2025. We wniosku należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer konta. Wówczas ZUS zmieni dane do wypłaty, a o zmianie rachunku bankowego poinformuje klienta na jego profilu PUE ZUS.

Wypełniony wniosek o 800 plus można przesłać do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną. Mogą to zrobić nie tylko rodzice, ale i opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych czy dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Im się nie należy 800 plus

W tym gronie są rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim, a także, gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. 800 plus nie będzie również przysługiwać na pełnoletnie dziecko, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy to kobiety, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Nie należy się także w sytuacji, gdy członek rodziny otrzymuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).