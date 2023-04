Wniosek o budowę spalarni w Inowrocławiu rozpatrzy burmistrz Pakości

Na początku kwietnia 2023 roku prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyłączenie jego oraz podległych mu pracowników z prowadzenia postępowania w sprawie spalarni oraz o wyznaczenie innego organu dla podejmowania decyzji w sprawie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów. SKO zgodziło się na tę propozycję i wyznaczyło inny organ do prowadzenia sprawy, której końcowym efektem ma być wydanie decyzji środowiskowej w związku z inwestycją planowaną na terenie spółki Ciech.

- Wyłączenie Miasta Inowrocławia z postępowania zapewni transparentne i niebudzące żadnych wątpliwości rozstrzygnięcie sprawy - komentuje prezydent Ryszard Brejza.

SKO przyznało rację włodarzowi Inowrocławia, że niemożliwe jest prowadzenie przez organ administracji publicznej postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej w przypadku, gdy jest się jednocześnie stroną tego postępowania (w obszarze objętym postępowaniem, Miasto Inowrocław jest właścicielem kilku działek, wobec czego staje się jedną ze stron).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Burmistrza Pakości do przeprowadzenia postępowania i rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.