Wojciech Nowicki: Brakowało mi tych emocji, jestem szczęśliwy

To już dziesiąty krążek Nowickiego na wielkiej światowej imprezie w ciągu ośmiu lat. Młociarz InPost Team ma na swoim koncie złoto i brąz olimpijski, dwa srebra i trzy brązy mistrzostw świata oraz dwa złota i brąz mistrzostw Europy. To fantastyczny wynik, bo od 2015 roku, czyli od mistrzostw świata w Pekinie, Nowicki ani razu nie wrócił z wielkiej imprezy bez medalu.

– To dziesiąty medal z wielkiej imprezy i bardzo się cieszę, że po raz kolejny potwierdziłem swoje możliwości. Konkurs był fantastyczny, walka była do samego końca, a rywalizacja rozstrzygała się na centymetry. Rzucałem równo, podobnie jak dwaj przeciwnicy. Kanadyjczyk miał swój dzień, jego rzucanie było wyśmienite. Wygrał, ja próbowałem nawiązać walkę, ale najważniejsze, że mam swój kolejny medal do kolekcji. Cztery razy przekroczyłem granicę osiemdziesięciu metrów, więc trudno narzekać – mówi Nowicki.