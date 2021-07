Wojciech Nowicki: Trenuję ciężko, a i tak daleko rzucam. Będzie dobrze!

– Jeszcze na dobę przed startem w Bydgoszczy robiłem bardzo ciężką siłownię. Jestem zadowolony z tych wyników, choć nie mam płynności w ruchach i szybkości. Gdy skończę intensywne treningi będzie jeszcze lepiej, choć już jest bardzo dobrze – mówi Wojciech Nowicki, który w 3. Memoriale Ireny Szewińskiej zajął drugie miejsce.

Zawodnik InPost Team do 17 lipca będzie przebywał na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. – Po drodze mam jeszcze zaplanowane dwa starty, w tym Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej w Cetniewie, gdzie uwielbiam startować. Dla mnie to będzie forma sprawdzianu w trakcie pełnego treningu. Teraz zaczynam kierunkować swoje myślenie na igrzyska, a wszystkie starty będę traktować jako kontrolne. Jak poleci, tak poleci – mówi Nowicki.

Choć to Paweł Fajdek jest czterokrotnym mistrzem świata, to jednak Nowicki ma w swoim dorobku medal olimpijski, którego tam brakuje Fajdkowi. – Jestem w światowej czołówce i teraz mam lepiej poukładane wszystko w głowie, niż kiedyś. Mam spokój, wiem, że nie muszę gonić czołówki. Być może właśnie wynika to też z tego, że mam już w swoim dorobku medal olimpijski, więc mogę być spokojniejszy – dodaje.