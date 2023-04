Wojciech O. "Jaszczur" został skazany w Bydgoszczy na rok i osiem miesięcy więzienia

Sąd uznał Wojciecha O. za winnego czynu popełnionego podczas protestu przeciwników obowiązkowych szczepień przeciwko COVID 19 w Bydgoszczy. Chodzi o występek z artykułu 128. Na podstawie tego przepisu sąd wymierzył mu karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto sąd uznał go winnym tego, że na Starym Rynku w Bydgoszczy publicznie znieważał posłankę Marcelinę Zawiszę, używając wobec niej "słowa powszechnie uważanego za obelżywe". Za to O. został ukarany grzywną w wysokości 150 stawek po 100 zł dziennie. Sąd nie miał również wątpliwości co do tego, że O. popełnił przestępstwo z artykułu 190 kodeksu karnego, za co został skazany na pół roku więzienia. Łącznie wymierzono skazanemu rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności.

Zobacz wideo: KWP w Bydgoszczy przejęła nielegalną broń i narkotyki