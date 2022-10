Wójcik, Bosiek i Piotrowski ze zwycięstwami w PGE Pucharze Polski

Dwudniowe zmagania panczenistów w tomaszowskiej Arenie Lodowej stanowiły otwarcie krajowego sezonu imprez dla seniorów i weteranów. Na starcie nie zabrakło wielu reprezentantów kraju. Start w PGE Pucharze Polski był dla nich ostatnią okazją do sprawdzenia sił przed mistrzostwami kraju na dystansach, które w przyszłym tygodniu zostaną rozegrane również w Tomaszowie Mazowieckim (3-6 listopada). Będą one jednocześnie stanowić kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata w Stavanger (11-13 listopada) i Heerenveen (18-20 listopada).

– Do PGE Pucharu Polski podeszliśmy z marszu, na dość dużym zmęczeniu. Niektórzy pokazali się z dobrej strony, a inni jeszcze nie są w pełni wypoczęci po cyklu treningowym w Spale. Dużą rolę odegrały również warunki torowe. Lód jeszcze nie był najszybszy, co szczególnie było widać na dłuższych dystansach. Podchodzimy ze spokojem do weekendowych wyników i mamy nadzieję, że ich poprawa nadejdzie już za kilka dni – tłumaczy Paweł Abratkiewicz, szkoleniowiec reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim.