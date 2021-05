Wójt Gminy Grudziądz, Andrzej Rodziewicz otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Zobacz wideo: Kolejne luzowanie obostrzeń. Zobacz, co się zmieni!

To właśnie dziś - 27 maja - przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. I jest on okazją do szczególnych podziękowań i wyróżnień dla samorządowców, którzy aktywnie działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Andrzej Rodziewicz po uroczystości w KPRM napisał na swoim profilu Facebook-a: "Chciałbym, podziękować i podzielić się zasługami z tymi wszystkim, z którymi tworzymy Naszą Małą Kochaną Ojczyznę - Gminę Grudziądz. Bardzo dziękuję Państwu Radnym, Sołtysom, koleżankom i kolegom z urzędu, tym wszystkim z Państwa, którzy przyczyniają się do rozwoju Naszej Kochanej Gminy. Chwała WAM".