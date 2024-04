Wójt Sadek stracił stanowisko o włos! A jak w Kcyni? Oto wyniki II tury wyborów samorządowych w pow. nakielskim

Na przedwyborczej giełdzie wskazywano w Sadkach raczej niewielkie zwycięstwo Dariusza Gryniewicza, obecnego wójta gminy Sadki. Mieszkańcy zdecydowali jednak inaczej. Dariusz Gryniewicz przegrał ostatecznie dołączając do grona włodarzy, którzy utracili stanowisko. Marnym pocieszeniem jest fakt, że przegrał o przysłowiowy włos, bo różnica między zwycięzcą, a przegranym to tylko 27 głosów.

Na stanowisku wójta Sadek zasiądzie Michał Piszczek, który w II turze wyborów zdobył 50,54 proc. głosów. Jego kandydaturę poparły 1263 osoby. To postać dobrze znana w gminie. Zwycięzca to doświadczony radny. Mieszka w Sadkach, ma 45 lat i wyższe wykształcenie, nie należy do żadnych partii politycznych.