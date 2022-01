WOŚP 2022 w Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Jak informowaliśmy naszych Czytelników, na sobotę, 29 stycznia w Brodnicy zaplanowano "Sprawnościowe tory przeszkód", jednak okazało się, że wkradł się błąd na plakacie, a tory przeszkód odbyły się w środę, 26 stycznia. Katarzyna Brózda, prezes Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Brodnica, a zarazem prezes Miejskiego Klubu Sportowego Brodnica przekazała nam, że współorganizatorami tego spotkania byli zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego w Brodnicy, uczniowie klas sportowych, a uczestnikami były dzieci z dwóch grup uczestniczących dwa razy w tygodniu na zajęcia gimnastyki w ramach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Brodnica wraz ze swoimi rodzicami. Dzieci z pierwszej grupy mają od 4 do 8 lat, a z drugiej od 8 do 12 lat. Podczas "Sprawnościowych torów przeszkód" na każdej z siedmiu stacji dzieci i rodzice musieli poradzić sobie z jakimś zadaniem, np. z przeskakiwaniem, rzucaniem piłki, slalomem z kozłowaniem. - Było nas ok. 150 - przekazała nam Katarzyna Brózda. Co ważne, dzieci zajęcia z rodzicami mają co miesiąc (choć są rodzice, którzy zawsze uczestniczą w zajęciach ze swoimi pociechami!), ale Katarzyna Brózda pomyślała, że będzie fajnie, jeśli tym razem uda się jeszcze podczas takiego spotkania wesprzeć WOŚP.