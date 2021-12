WOŚP 2022 w Sępólnie Krajeńskim. Przekaż fanty na licytację Sandra Szymańska

Sępoleński sztab WOŚP zwraca się do mieszkańców o przekazywanie przedmiotów na licytację. fot. Archiwum/Sandra Szymańska

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sępólnie zachęca mieszkańców do przekazywania gadżetów na licytację 30. Finału WOŚP. Czas na to jest do 14 stycznia.