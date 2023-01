WOŚP 2023 w Sępólnie Krajeńskim. Przekaż gadżet na licytację

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia, jednak już teraz można wspomagać dzieło Jurka Owsiaka poprzez udział w licytacji gadżetów i usług. Sępoleński sztab WOŚP zwrócił się do mieszkańców o przekazywanie przedmiotów, które zostaną wystawione na internetowych aukcjach. Gadżety można przynosić do siedziby sztabu, czyli Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie. Zbiórka potrwa do 20 stycznia.