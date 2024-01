WOŚP 2024. Radzyń Chełmiński już się przygotowuje do finału. Sprawdź program (OPRAC.PA)

Dzieci z trzecich klas Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim w ramach zajęć koła kreatywnego upiekły pierniczki, które trafiają do kawiarenki WOŚP i będzie można je zakupić w niedzielę, 28 stycznia podczas finału WOŚP Nadesłane Zobacz galerię (11 zdjęć)

Choć do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze kilka dni, to maluchy z Radzynia Chełmińskiego już działają! Dzieci z III klas należące do koła kreatywnego "Nuda się nie uda" prowadzonego przez Julię Żbikowska upiekły i ozdobiły pierniczki, które trafią do kawiarenki WOŚP a pieniądze z ich zakupu trafią do puszki WOŚP. Jakie jeszcze atrakcje przygotowano w ramach niedzielnego (28 stycznia) finału WOŚP w Radzyniu Chełmińskim?