WOŚP 2024 w Kamieniu Krajeńskim. Morsowanie, licytacje, koncert - oto co będzie się działo

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Kamieniu Krajeńskim. Tegoroczny finał odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia, pod hasłem "„Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”. W tym roku, jak przyznaje szefowa sztabu, zainteresowanie wolontariatem jest ogromne. To łącznie 60 osób. Oprócz 32-osobowej ekipy, która zgłosiła się do pomocy przy organizacji finału, kwestować będzie 27 wolontariuszy, z czego prawie połowa to kwestujący po raz pierwszy.