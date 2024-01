WOŚP 2024 w Kujawsko-Pomorskiem - aukcje. Oto lista ciekawych licytacji w regionie

Co roku do fundacji zgłasza się ponad 120 tys. wolontariuszy chętnych do kwestowania na ulicach, którzy działają w lokalnych sztabach WOŚP, odpowiedzialnych za liczenie pieniędzy i późniejsze przelanie ich na konto Orkiestry. Równie ważne co zbieranie datków do puszek, są aukcje charytatywne, których to z roku na rok przybywa w ogromnym tempie.