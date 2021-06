WOT w Toruniu poprowadziły otwarte zajęcia w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Dzieci wróciły do szkół. Nie ma być sprawdzianów, ale obowiązuje reżim sanitarny

W poniedziałek 31 maja 2021 wszyscy uczniowie wrócili do szkół. Ostatnie tygodnie roku szkolnego mają być poświęcone przede wszystkim integracji, nawiązywaniu na nowo kontaktów w grupach. Pierwsza okazja do spędzenia wspólnie czasu już we wtorek, w Dzień Dziecka.