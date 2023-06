Wrak Race w Sypniewie charytatywnie dla Zosi Kotowskiej. O Team Osada rapuje Sylwek ZNP - zobacz teledysk

Tym razem uczestnicy zbierać będą pieniądze dla 15-miesięcznej Zosi Kotowskiej z Buczka Wielkiego (powiat złotowski), chorej na zespół Downa i choroby współistniejące. Dziewczynka urodziła się z Trisomią 21, której towarzyszyła wada serca AVSD i atrezja jelita grubego. Dziecko potrzebuje wsparcia w rehabilitacji i leczeniu. Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na konto fundacji "Złotowianka", której podopieczną jest Zosia. Impreza wystartuje o godzinie 9.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się przyczynić do tego wydarzenia, każdego, kto chciałby coś przekazać na licytację na rzecz Zosi. pomóc w jakiejkolwiek formie. W ten sposób może się przyczynić do pomocy tej małej księżniczce. Serdecznie zapraszamy tych, którzy chcą się zmierzyć w wyścigach na specjalnie przygotowanym torze. Ci, którzy nie mają możliwości ścigania się z powodu braku auta, nic straconego. Na naszym wydarzeniu nie zabraknie jak zawsze Wrak Taxi. Po wrzuceniu do puszki symbolicznych 20 zł każdy będzie miał możliwość doznania tej adrenaliny z zawodnikiem naszego Teamu – zapowiada Patryk Janowski z Team Osada.