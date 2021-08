"Wróciły stare demony". Kibice i prezes Polonii Bydgoszcz komentują przegraną z Wilkami i sytuację drużyny

Abramczyk Polonia Bydgoszcz mogła w niedzielę przypieczętować awans do fazy play off. Musiała jednak wygrać z Wilkami Krosno i to różnicą minimum 14 punktów. Nie udało się ani jedno, ani drugie. Teraz miejsce w najlepszej czwórce da Polonii tylko wygrana z wiceliderem rozgrywek w Ostrowie.Jak ostatni mecz i sytuację drużyny komentują kibice i prezes Polonii? Czytaj dalej na kolejnych stronach >>>

Jarosław Pabijan