Wspólne morsowanie Lodołamów, Kormoranów i Krajeńskich Morsów "Przerębel" w Sępólnie

- Morsuję od 2014 roku. Zacząłem we wrześniu od codziennych kąpieli. Gdy się budziłem, to pierwsza moja myśl była taka, by iść się wykąpać w jeziorze. Pomyślałem: „czemu nie spróbować w październiku i listopadzie?”. I tak morsuję do dziś – opowiada Tomasz Leśniewski, mors z Sępólna Krajeńskiego, który teraz w sezonie jesienno-zimowym zażywa kąpieli w jeziorze trzy-cztery razy w tygodniu.