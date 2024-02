Wstrzymanie wycinki opóźni budowę S10? Sejmik: - Nie przedłużajcie, to droga śmierci

Wypadek podczas obrad

Lasy: spokojnie, to tylko rozmowy

Zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Rzeczniczka, Honorata Galczewska uspokaja: - Co do apelu radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogę zapewnić, że planowane jest wznowienie prac przygotowawczych, polegających na usunięciu drzewostanów pod budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku 2, z wyłączeniem fragmentu terenów w okolicach Źródlisk (w Nadleśnictwie Solec Kujawski). Aktualnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu prowadzi rozmowy w przedmiotowej sprawie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, które pozwolą podjąć działania zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie powinno to zagrozić terminom realizacji inwestycji.