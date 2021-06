Wybieramy najsympatyczniejsze mamy z dziećmi w Wąbrzeźnie i powiecie wąbrzeskim. Zobacz zdjęcia

Najsympatyczniejsze mamy z dziećmi z powiatu wąbrzeskiego. Zobacz zdjęcia:

Jeszcze do niedzieli, 20 czerwca włącznie będziemy przyjmować nowe zgłoszenia do naszej akcji. KLIKNIJ i prześlij zdjęcie z dzieckiem lub dziećmi

Tu sprawdzisz aktualne wyniki i zagłosujesz na kandydatów

Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę - twierdził angielski poeta Matthew Arnold. Musi być w tym dużo prawdy, bo miłość każdej matki do swoich dzieci jest po prostu... NIEZIEMSKA! Bezwarunkowa, absolutna, bezkresna. Szczęśliwa mama z dziećmi to jeden z najpiękniejszych fotograficznych kadrów na świecie! Takie zdjęcia są wzruszające, pełne radości i uśmiechu. Dlatego tak chętnie dzielimy się nimi z innymi w mediach społecznościowych.

- W tym roku, z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, wzajemną miłość mam i ich dzieci uwieczniliśmy w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym oraz w specjalnym dodatku do gazety - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji.

Fotografie, które zostały przesłane do 26 maja włącznie, ukazały się w specjalnym dodatku do gazety w Dniu Dziecka, we wtorek 1 czerwca.

Najsympatyczniejsze mamy

wybiorą Czytelnicy

Spośród mam z dziećmi, które zgłoszą się do naszej akcji, osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, w głosowaniu Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze mamy. Nagrodami dla nich będą zaproszenia na rodzinną sesję fotograficzną wykonaną przez profesjonalnego fotografa.

Dla laureatek z każdego miasta i powiatu mamy także wyjątkową nagrodę - srebrne puzderko z miejscem na zdjęcie mamy z dzieckiem z limitowanej serii zaprojektowanej przez renomowaną firmę jubilerską J'ADEMI.

Wspaniałą nagrodą będzie z pewnością także voucher na duży fotoobraz na płótnie, na którym będzie można umieścić np. zdjęcie wykonane podczas rodzinnej sesji zdjęciowej, która jest nagrodą w naszej akcji. Taki obraz na pewno będzie wspaniałą rodzinną pamiątką.

Cała rodzina będzie się też świetnie bawić grając w gry planszowe. Zestaw gier dla dzieci w różnym wieku także będzie nagrodą dla mam, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów.

Wszystkie laureatki z miast i powiatów zaprezentujemy w specjalnym dodatku do gazety, który ukaże się na początku lipca. Zdjęcie mamy, która zdobędzie najwięcej głosów w skali województwa trafi na okładkę głównego wydania gazety.