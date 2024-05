Wybierzecie się? Te gwiazdy dadzą koncerty w Grudziądzu w ramach Święta Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Jarmarku Spichrzowego!

Na stronie Jarmark Spichrzowy czytamy m. in.: "Ponad 700-letnia burzliwa historia Grudziądza to przede wszystkim dziedzictwo w postaci wyjątkowych zabytków. Najbardziej rozpoznawalne to gotyckie spichlerze, tworzące unikatową nadwiślańską panoramę. (...) Magazynowano w nich głównie zboże, ale także przywożone z miast hanzeatyckich wina, wysokiej jakości wyroby rzemieślnicze oraz towary kolonialne. Nawiązując do handlowych tradycji i przeszłości kupieckiej miasta, organizowany jest Jarmark Spichrzowy na cześć rocznicy narodzin Grudziądza jako miasta".