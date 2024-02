Wybory 2024 w Grudziądzu. Oficjalnie ogłoszono komitet Macieja Glamowskiego - to Nowa Lewica, Polska 2050 i Obywatelski Grudziądz

Już od dawna wiadomo, że Maciej Glamowski będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Grudziądza. Mówił o tym, m.in. w listopadzie, w rozmowie z "Pomorską".

Dziś, 14 lutego, ogłoszono skład Komitetu Wyborczego Wyborców Sojusz Obywatelski Grudziądz Maciej Glamowski.

W skład prezydenckiego komitetu wejdą i wspólne listy kandydatów na radnych Grudziądza wystawią:

- Łączą nas te same wartości jak poszanowanie praworządności, demokracji - mówi Maciej Glamowski. - Wszystkim tym środowiskom bliski jest silny samorząd, czyli samorząd, który jest blisko mieszkańców, gdzie decyzje podejmowane są tu, w Grudziądzu. To my decydujemy jak nasze miasto będzie się rozwijało, w jakim kierunku będą szły inwestycje, jakie to będą inwestycje.