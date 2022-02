Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich. Sławomir Jurek otrzymał więcej głosów niż Wiesława Olejnik (RED)

Sławomir Jurek został wybrany nowym radnym Rady Gminy Złotniki Kujawskie

Niewiele ponad jedna piąta uprawnionych wzięło udział w wyborach uzupełniających do do Rady Gminy Złotniki Kujawskie, które odbyły się w jednym okręgu. W ich wyniku do rady wszedł Sławomir Jurek.