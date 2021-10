Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Znamy termin

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sępólnie odbędą się w okręgu Nr 12, który obejmuje miejscowości Lutowo, Lutówko i Radońsk, 9 stycznia 2022 roku. To pokłosie rezygnacji z funkcji radnego Mateusza O., z KWW „Przymierze Społeczne dla Krajny”, po tym, jak prokurator postawił mu zarzuty za uprawę marihuany, obrót narkotykami oraz kradzież prądu i trafił do aresztu. Komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu.