Wybory wójta w gminie Kijewo Królewskie 2021. Wiemy, kto wygrał!

Kto wygrał wybory przedterminowe na wójta gminy Kijewo Królewskie? Na ten wynik czekali dziś kandydaci, ale również mieszkańcy gminy Kijewo Królewskie.

Stanowisko wójta mieszkańcy gminy zdecydowali się powierzyć Arkadiuszowi Stefaniakowi. To on wygrał przedterminowe wybory w gminie Kijewo Królewskie. W każdej z pięciu komisji obwodowych mieszkańcy większością głosów poparli tego kandydata. Miał w nich od 30 do nawet 100 głosów przewagi.

- Dziękuję wszystkim, którzy oddali dziś na mnie swój głos, za poparcie - mówi Arkadiusz Stefaniak. - Dziękuję za zaufanie, które jest dla mnie motywacją do ciężkiej pracy. Świętować długo nie planuję - jutro rano zaczynam kolejny dzień pracy, która - wierze - doprowadzi do realizacji wszystkich obietnic, które złożyłem mieszkańcom tej gminy. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za okazaną mi życzliwość i wsparcie.