Wyciął i ukradł z prywatnego lasu drzewa za 7 tysięcy złotych. Teraz będzie go to kosztowało jeszcze więcej! oprac. SzS

Podejrzany usłyszał zarzut wyrębu z prywatnego lasu i przywłaszczenia drzew olchowych i sosnowych na kwotę 6753 złotych. Do postawionego zarzutu przyznał się. Teraz odpowie przed sądem jak za kradzież. Dodatkowo sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa. Policja

Zgłoszenie o kradzieży drzewa z prywatnego lasu wpłynęło do policjantów 4 września. Jeszcze tego samego dnia kryminalni ustalili sprawcę kradzieży i we współpracy ze Strażnikiem Leśnym potwierdzili, że jest on odpowiedzialny za wycięcie i wywiezienie olszyny i sosny na sumę blisko 7 000 złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za swój czyn odpowie przed sądem.