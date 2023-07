Wyjątkowe wydarzenie sportowe - Mistrzostwa Polski pit bike odbędą się w Głażewie! Wstęp jest bezpłatny

- Bardzo cieszymy się, że w gminie Unisław odbędzie się wydarzenie tej rangi - mówi Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław. - Mistrzostwa Polski Pit Bike Off-Road zostaną zorganizowane na głażewskim torze po raz pierwszy i jest to dla nas największe wydarzenie sportowe. Oczywiście, trwa pełna mobilizacja, aby wszystko dopiąć na ostatni guzik i godnie przyjąć najlepszych zawodników pit bike z całego kraju. Ja również nie mogę się doczekać, bo zawody pit bike to fantastyczna atmosfera i o to nie musimy się martwić.

Międzypokoleniowo na minimotocyklach Pit Bike

Najmłodsi kierowcy minimotocykli mają nawet sześć lat. Jazdy pokazowe to grupa, która prezentuje się w formie zabawy, bez ścigania. Jest to bardziej zapoznanie się z formułą zawodów i torami, przed spełnieniem wymogu wiekowego, uprawniającego do zdania licencji Polskiego Związku Motorowego. W rywalizacji na torze zobaczymy zawodników od ósmego roku życia. Tradycyjnie, górnej poprzeczki wiekowej nie ma, a zawodników klasyfikuje się względem wieku i pojemności silnika. Łącznie w całej stawce jest aż dziewięć klas, a dodatkowo zawodnicy zdobywają punkty w klasyfikacji zespołowej. W stawce zobaczy zawodników na różnych minimotocyklach pit bike. Tradycyjnie mają do wyboru aż cztery marki: MRF, Kayo, RXF i YCF.