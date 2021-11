Wyjątkowy SKS z mistrzyniami w COS Wałcz

– Pokazujemy im tę drogę, którą nam kiedyś też ktoś pokazał. Uśmiech to największa nagroda, a także ich zainteresowanie, to, że dzieci chcą się nauczyć czegoś nowego – uważa kajakarka Anna Puławska, srebrna i brązowa medalistka z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zawodniczka ma nadzieję, że takich spotkań będzie coraz więcej. Jak dodaje, po sezonie nie ma czasu na typowy odpoczynek, lecz wykorzystuje ten czas, aby promować kajakarstwo, także wśród najmłodszych. – To wspaniała dyscyplina. Jest dostępna teraz wszędzie – wystarczy woda, można wsiąść do kajaka i spróbować swoich sił. To moje wielkie marzenie, żeby kajakarstwo stało się masową i promowaną dyscypliną – stwierdza Puławska.

– Jako wioślarka, z koleżankami kajakarkami, jesteśmy m.in. po to, żeby od najmłodszych lat, dzięki programowi Szkolny Klub Sportowy, pokazywać dzieciom inne dyscypliny sportu. Te, które na lekcjach w-fu nie zawsze mogą być realizowane, choćby z racji braku ergometrów w szkołach – przekonuje Natalia Madaj. Wioślarka, która w Rio de Janeiro zdobyła złoty medal podkreśla, że wodne dyscypliny to polska specjalność. – Wioślarstwo i kajakarstwo to dyscypliny, które co 4 lata, przywożą medale z IO. Mamy fantastycznych sportowców. Radość jest widoczna, więc myślę, że będzie tutaj kilka dzieci, które zarazimy tymi sportami – wyraża nadzieję utytułowana wioślarka.